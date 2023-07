Sommerministerrat will Gesundheitsreform vorantreiben

Die Regierung unterbricht am Dienstag die Hitzepause, um sich zum Sommerministerrat zu treffen. An oberster Stelle der Agenda steht die Gesundheitsreform, die man zumindest wieder ein Stück weit vorantreiben will. Einigkeit gesucht wurde bis zuletzt bei Maßnahmen, die nicht an den Finanzausgleich gekoppelt sind und daher auch kein Grünes Licht der Länder erfordern. Konkret könnten weitere Schritte bei Kassenärzten und der Primärversorgung gesetzt werden.

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Die Regierung bleibt für den Sommerministerrat im Kanzleramt.