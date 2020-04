Sommerreifen-Wechsel gesetzlich nicht notwendig

Kommende Woche, am 15. April, endet in Österreich die situative Winterausrüstungspflicht. Diese besagt, dass von 1. November bis 15. April an allen Rädern Winterreifen angebracht werden müssen. Ein Wechsel auf Sommerreifen ist aber aus gesetzlicher Sicht nicht notwendig, eine Weiterfahrt mit Winterreifen aus rechtlicher Sicht unbedenklich, informierte der ÖAMTC am Dienstag.

SN/APA (dpa)/Fabian Sommer ÖAMTC: "Man kann ohne weiteres mit den montierten Reifen weiterfahren"