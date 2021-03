Sommerzeit hat begonnen

In der Nacht auf Sonntag hat die Sommerzeit (MESZ) begonnen. Auch in Österreich wurden pünktlich um 2.00 Uhr die Uhren auf 3.00 Uhr vorgestellt, die Nacht war um 60 Minuten kürzer. Die Sonne geht eine Stunde später auf und auch später unter. Auf Normalzeit (MEZ) wird am letzten Oktoberwochenende gewechselt. Und wie es mit der geplanten Abschaffung der Zeitumstellung in der EU weitergeht, das ist weiter unklar.

SN/APA/dpa/Ralf Hirschberger Uhren wurden wieder um eine Stunde vorgestellt