Sommerzeit startet am letzten Märzsonntag

Am letzten Sonntag im März (27.3.) wird wieder an der Uhr gedreht. Die Zeiger werden in Europa um 2.00 auf 3.00 Uhr springen - obwohl die Sommerzeitumstellung in der EU eigentlich ausgedient hat. Der Ball liegt immer noch beim EU-Ministerrat, der die Abschaffung der zweimal jährlichen Zeitumstellung das letzte Mal im Juni 2019 beraten hat, zuständig sind die Verkehrsminister.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Am 27. März werden die Uhren eine Stunde vorgestellt