Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) nimmt kurzfristig zwei Sonderführungen zum "Hitler-Balkon" ins Programm - aus aktuellem Anlass, wie am Montag betonte wurde. Direktorin Monika Sommer führt am 7. und 14. September unter dem Titel "(K)ein Hitler-Balkon. Zu einer offenen Wunde der Zeitgeschichte" zum Altan der Neuen Burg. Dieser war zuletzt auch in einem Video der Freiheitlichen Jugend gezeigt worden, was für heftige Kritik gesorgt hatte.

2022 durfte NS-Vertriebene Erika Freeman den Altan betreten