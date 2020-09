Sondersitzung der Corona-Kommission am Montagabend

Am Freitag wurden bei der zweiten Schaltung der Corona-Ampel die Städte Wien, Wiener Neustadt, Graz und Innsbruck "gelb" (mittleres Risiko), wie auch die Bezirke Korneuburg (NÖ), Kufstein und Schwaz (Tirol). Am selben Tag wurden 580 Corona-Neuinfektionen und am Samstag sogar 869 gemeldet. Angesichts dieser Entwicklung soll am Montagabend eine Sondersitzung der Corona-Kommission stattfinden.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Die Corona-Ampel bleibt ein Dauerthema