Sondersitzung des Wiener Gemeinderats zu Spitälern

Die Situation in den Wiener Spitälern ist am kommenden Mittwoch erneut Thema im Wiener Stadtparlament. Denn nach Ansicht der Grünen, die eine Sondersitzung des Gemeinderats einberufen haben, ist die Lage aktuell eher bedenklich. Während man bei der Zusammenkunft eigene Vorschläge präsentieren möchte, könnte es bereits zuvor eine neue Entwicklung geben. Denn die Stadt will am Freitag ein Personalpaket präsentieren.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Die Stadt hat ein Personalpaket für die Spitäler angekündigt