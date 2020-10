SOS-Kinderdorf eröffnet in Wien Sozialmarkt für Spielsachen

In Wien sperrt am kommenden Dienstag der erste Sozialmarkt für Kinder- und Spielwaren auf. Das Projekt von SOS-Kinderdorf ist seit 18 Monaten in Planung und soll armutsgefährdete Familien würdevoll unterstützen. Im Angebot sind unzählige Produkte, von Spielzeug über Bücher bis hin zu Sportsachen. Personen mit einem Nettoeinkommen unter 1.200 Euro sind zum Einkauf berechtigt, bei Paaren oder mehreren Kindern erhöht sich der Betrag, hieß es bei der Präsentation am Dienstag.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Neues und gut Erhaltenes aus zweiter Hand ist zu erwerben