SOS-Kinderdorf: Viele Kinder wurden nicht genug geschützt

Bei SOS-Kinderdorf International versagt die Kontrolle. Sexueller Missbrauch an Schutzbefohlenen war in mehr als 20 Ländern in Afrika und Asien die Folge. Jetzt werden die Strukturen nach dem Vorbild des Gründungslands Österreich erneuert. Die frühere steirische Landeshauptfrau Waltraud Klasnic leitet eine Kommission zur Aufarbeitung der Probleme. Ein großzügiger Fonds für Entschädigungen kommt.

SN/sos kinderdorf Über SOS-Kinderdorf Österreich flossen im Vorjahr 3,6 Millionen Euro in Projekte in Afrika – im Bild Kinder im SOS-Kinderdorf-Heim in Entebbe (Uganda), das auch von Österreich aus unterstützt wird.