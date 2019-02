Sozialamtsleiter erstochen: Verdächtiger beruft gegen U-Haft

Jener 34-jährige Türke, der den Sozialamtsleiter der BH Dornbirn erstochen haben soll, will aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Gegen seinen Rat habe ihn der Mann beauftragt, den U-Haftbeschluss des Landesgerichts Feldkirch mit einer Haftbeschwerde am Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) zu bekämpfen, so Verfahrenshelfer Daniel Wolff gegenüber der "NEUE Vorarlberger Tageszeitung".

SN/APA/MAURICE SHOUROT Der Sozialamtsleiter fiel einer tödlichen Attacke zum Opfer