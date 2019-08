Sozialarbeit am Wiener Hauptbahnhof: Positive Bilanz

Seit fünf Jahren ist ein Team aus mobilen Sozialarbeitern am und rund um den Wiener Hauptbahnhof unterwegs. Drogenkoordinator Ewald Lochner zog am Dienstag eine positive Bilanz über das "sam" genannte Projekt. Es gebe so gut wie keine Beschwerden, freute sich Lochner über die "Erfolgsgeschichte". Anders als am Praterstern habe es am Standort auch nie eine Alkoholproblematik gegeben.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Spezielle Brennpunkte gibt es am Areal nicht