Frau bezog Notstandshilfe trotz Mieteinnahmen

Die Taskforce "Sozialleistungsbetrug" zog Bilanz - Zahl der Anzeigen ist gestiegen.

Erschlichene Mindestsicherung, zu Unrecht bezogene Pensionsleistungen oder Familienbeihilfe - Sozialleistungsbetrug hat viele Facetten, die Zahl der Anzeigen in dem Bereich stieg im Vorjahr im Vergleich zu 2020 um 13,7 Prozent auf 4346 an, mehr als 4700 Verdächtige wurden ausgeforscht. Darunter war auch eine Frau, die in Österreich Arbeitslosengeld und Notstandshilfe bezog, gleichzeitig verdiente sie aber im Zeitraum von 2016 bis 2021 rund 80.000 Euro durch die Vermietung von 17 Ferienwohnungen und einer Villa in Kroatien.

Türkische Supermarktkette stellte Mitarbeiter nicht richtig an

Im Vorjahr deckte die Taskforce "Sozialleistungsbetrug" auch die Machenschaften einer türkischen Supermarktkette mit 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf, von denen keiner im richtigen Ausmaß angestellt war. So wurden etwa Arbeitnehmer geringfügig beschäftigt und bekamen Arbeitslosengeld, obwohl sie in Vollzeit tätig waren. Andere wiederum arbeiteten Teilzeit, verdienten pro forma aber mehr, weil sie den Verdienstnachweis für den Familienzuzug benötigten. Den Differenzbetrag mussten sie wieder rücküberweisen.

SN/bmi Anzeigen in den Bundesländern

Schadenssumme von rund 60 Millionen Euro

Das sind nur zwei Beispiele, die am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien genannt wurden, in denen Innenministerium und Finanzministerium die Bilanz für das Vorjahr präsentierten. Seit der Einrichtung einer Taskforce gegen Sozialleistungsbetrug im Juli 2018 haben die Behörden bei mehr als 11.000 Anzeigen eine Schadenssumme von rund 60 Millionen Euro aufgedeckt. 30 Prozent der Verdächtigen seien Inländer, 70 Prozent Fremde, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) erklärte, Solidarität sei ein Grundpfeiler der Gesellschaft, diese müsse aber auch für Steuerzahlende gelten, da sie diese Leistungen finanzierten. Geld, das illegal erschlichen worden sei, fehle bei der Umsetzung sinnvoller Projekte.

SN/bmi Sozialleistungsbetrug

Fälle werden größer und systemischer

Die Taskforce machte 50 verschiedene Formen aus, wie die Sozialleistungen erschlichen werden. Das sagte der Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung von Schlepperkriminalität, Gerald Tatzgern. Es fruchte, dass im Dezember Schlepperei und Sozialleistungsbetrug in einer Abteilung fusioniert worden seien. Als Beispiel nannte er, dass bei den Ermittlungen gegen einen der Schlepperei verdächtigen Mann herausgekommen sei, dass er und seine Lebensgefährtin unrechtmäßig 3000 Euro monatlich an Sozialleistungen empfangen hätten.

Der Leiter der Finanzpolizei, Wilfried Lehner, erklärte am Montag, dass die Fälle größer und systemischer würden. Im Fall des türkischen Supermarkts seien die Ermittlungen im Laufen. Erfahrungsgemäß sei es so, dass diese Firmenkonstruktionen umgruppiert würden. Daher werde genau beobachtet, wo die Dienstnehmer danach zu arbeiten begönnen.