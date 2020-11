Sozialverein überhob sich durch Forschungsprojekte und ist pleite

Nun zittern 140 Mitarbeiter eines steirischen Gemeindeverbands um ihre Jobs. In dem Verein wurden seit Jahren wegen der Forschungsprojekte mit Demenz- und Alzheimerkranken Verluste geschrieben. Die Coronakrise führte letztlich zum Auffliegen der Ungereimtheiten.

In der Steiermark kam es dieser Tage zu einer recht ungewöhnlichen Pleite. Der Sozialverein Deutschlandsberg, ein Zusammenschluss der 15 Gemeinden des weststeirischen Bezirks, ist schwer überschuldet, weil er sich nach Angaben der Gläubigerschutzverbände mit Forschungsprojekten offensichtlich überhoben hat. Dabei ging es zum Beispiel darum, wie Roboter in der Pflege von Bedürftigen eingesetzt werden können oder wie Augmented Reality (virtuell erweiterte Realität, etwa über 3D-Brillen) helfen kann, dass an Demenz erkrankte Personen selbstständiger bleiben. Ein weiteres Forschungsprojekt war ein computergestütztes Training ...