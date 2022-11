Sozialwirtschaft demonstriert für höhere Gehälter

In den stockenden Kollektivvertragsverhandlungen für die 130.000 Beschäftigten des privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereichs machen die Arbeitnehmer am Dienstag Druck, und zwar mit Betriebsversammlungen und einer Demonstration vom Christian-Broda-Platz zum Ballhausplatz am Nachmittag. Die Gewerkschaften GPA und vida fordern von den Arbeitgebern eine Gehaltserhöhung um 15 Prozent, diese hatte 7,5 Prozent geboten.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Die Mitarbeiter gehen wie in den Jahren zuvor auf die Straße