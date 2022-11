Sozialwirtschaft-KV - Lohnanstieg bei bis zu 10,2 Prozent

In der Nacht auf Donnerstag haben sich die Sozialpartner der Sozialwirtschaft auf den Kollektivvertrag geeinigt. Nach einer Einigung in der vierten Runde werden die Löhne und Gehälter demnach um bis zu 10,2 Prozent steigen. Dies gaben die Gewerkschaften GPA und vida sowie der Arbeitgeberverband SWÖ bekannt. 130.000 Beschäftigte in der Sozialwirtschaft, also dem privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich, sind davon betroffen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Kämpferische Arbeitnehmer im Sozialbereich