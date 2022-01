Spaniens Königspaar besucht Wien: Treffen mit Van der Bellen

Wien dräut bald königlicher Besuch: Laut Medienberichten wird Spaniens Monarch Felipe VI. am 31. Jänner in der Hofburg bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Gast sein. Dem spanischen Magazin "Vanitatis" zufolge wird König Felipe am 30. Jänner seinen 54. Geburtstag feiern und dann mit Ehefrau Letizia nach Wien aufbrechen, wo die beiden auch eine Kunstausstellung eröffnen sollen. Aus der Hofburg gab es für die royale Visite auf APA-Anfrage indes keine Bestätigung.

SN/APA/AFP (Archiv)/PIERRE-PHILIPPE Spaniens Königspaar Felipe und Letizia bei Neujahrsparade