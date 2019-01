Spanier erstach Schwester am Wiener Hauptbahnhof

Im Wiener Hauptbahnhof ist in der Nacht auf Dienstag eine 25 Jahre alte Frau erstochen worden. Dabei handelt es sich um die Schwester des 21-jährigen Tatverdächtigen. Der Täter wurde gefasst, ÖBB-Mitarbeiter hatten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Zwischen der Frau und dem Mann war es offenbar zu einem Streit gekommen, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst.

Beide sind spanische Staatsbürger, ob sie Touristen sind oder sich schon länger in Österreich aufgehalten haben, sei noch Gegenstand von Ermittlungen. Über die Hintergründe der Tat und weitere Details wollte die Polizei am Dienstagvormittag vorerst nichts sagen. Die Einvernahme des Tatverdächtigen, die seit den frühen Morgenstunden stattfindet, müsse abgewartet werden.

Anzeige

"Der Mann ist von der Kassenhalle hinuntergelaufen, das spätere Opfer lief ihm hinterher", berichtete Daniel Pinka, Pressesprecher der ÖBB. "Dann hat er seinen Rucksack auf den Boden gestellt, lief zu der Frau und stach mit einem Messer zu. Ob er das Messer aus dem Rucksack genommen hat, kann ich nicht sagen." Acht Security-Mitarbeiter der ÖBB hätten den Mann sofort am Boden fixiert und der Frau Erste Hilfe geleistet.

Die Messerattacke wurde am Ende der Passage von der U-Bahn zum Geschäftsbereich des Bahnhofs im zweiten Untergeschoß verübt. Um 1.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte in das Gebäude im Bezirk Favoriten gerufen. Reanimationsversuche von Polizisten waren erfolglos, berichtete Fürst. Die Frau starb noch an Ort und Stelle. Das Tatmesser wurde sichergestellt und der 21-Jährige festgenommen. Worum es bei dem Streit ging, war laut Polizei unklar.

Spurensicherung und Gerichtsmedizin standen ebenfalls noch im Einsatz, als die ersten U-Bahnen und Züge im Bahnhof hielten. Das Gebäude war nur zwischen 2.00 und 4.00 Uhr geschlossen. Die am Beginn der Bahnhofshalle liegende Leiche der Frau wurde mit einem Zelt verdeckt, in dem die Kriminalisten von Blicken der Pendler ungestört ihre Arbeit machen konnten. Bei dem Verkehrsknotenpunkt halten Nah- und Fernverkehrszüge, mehrere Schnellbahnen sowie die U1 und Straßenbahn- und Buslinien.

Quelle: APA