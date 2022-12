Spektakulärer Frauenmord in Kärnten nach 14 Jahren geklärt? Verdächtiger aus Italien ausgeliefert

Kommissar Zufall half der Polizei, dass lange nach einem Mord an einer Italienerin in Kärnten noch ein Verdächtiger gefasst wurde. Der Marokkaner wurde nun nach Österreich überstellt.

Am Wochenende wird in Klagenfurt ein 48 Jahre alter Marokkaner befragt, der im Verdacht steht, für einen besonders grausamen Mord vor 14 Jahren in Kärnten verantwortlich zu sein. Der Mann war vor einigen Wochen in der norditalienischen Großstadt Turin wegen eines Drogendelikts erkennungsdienstlich behandelt worden. Danach wurde eine Übereinstimmung seiner DNA mit einer Spur festgestellt, die vor 14 Jahren am Leichnam einer Italienerin in Kärnten gesichert worden war.

Das Bundeskriminalamt betonte, dieser Treffer im Schengeninformationssystem sei einer von ...