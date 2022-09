Spenden durch "gute Testamente" nehmen zu

Ein Zehntel des Spendenvolumens in Österreich kommt bereits aus Nachlässen.

Im Vorjahr wurden in Österreich insgesamt rund 850 Millionen Euro an gemeinnützige Organisationen gespendet. Laut Fundraising Verband Österreich entfällt rund ein Zehntel des Spendenaufkommens auf Vermögen, das Personen vor ihrem Tod per Testament einem guten Zweck - sei es für Tierschutz oder Umwelt, für Soziales oder Kultur - gewidmet haben. Die Tendenz ist klar steigend.

Seit zehn Jahren gibt es im Verband der Spenden sammelnden Organisationen die Initiative Vergissmeinnicht, die die Möglichkeit, mit einer Erbschaft Gutes zu tun, bewirbt. Derzeit gehören ihr bereits mehr als 100 Organisationen an. Markus Aichelburg, Leiter der Initiative, versicherte am Mittwoch anlässlich einer Informationsveranstaltung in Salzburg mit der Notariatskammer: "Jede der Organisationen ist seriös und geprüft, die meisten haben auch das Spendengütesiegel." Das sei wichtig, denn Spendenskandale wie bei der Österreichischen Tierrettung mit Sitz in Salzburg oder Probleme mit strittigen Erbschaften wie bei Gut Aiderbichl vor einigen Jahren schadeten den auf Spenden angewiesenen Organisationen insgesamt.

In Salzburg ist ein Funktionär der Tierrettung angeklagt, fast 450.000 Euro aus dem Verein für private Zwecke abgezweigt zu haben. Gegen zwei frühere Vorstandsmitglieder des Österreichischen Tierschutzvereins, der auch in Salzburg ein Büro hat, läuft ein Prozess, hier sollen fast 660.000 Euro zweckwidrig privat verwendet worden sein.

Das Kinderschutzzentrum Salzburg ist eine vergleichsweise kleine Organisation, die auch auf das "gute Testament" baut. Geschäftsführer Peter Trattner: "Wir sind seit vier Jahren dabei, wir müssen 20 Prozent der Mittel für unsere Gewaltschutzarbeit selbst aufbringen. Die Kosten steigen, aber die Förderungen halten hier nicht Schritt. Daher sind Erbschaften ein wichtiges Thema für uns. Wir setzen dabei vor allem auf den persönlichen Kontakt zu unseren Unterstützern."

Notariatskandidatin Stephanie Buchner betonte, gemeinnützige Organisationen könnten auch als Ersatzerben eingetragen werden, hier bestehe Informationsbedarf.