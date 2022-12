Spionageparadies Österreich

Die Alpenrepublik gilt seit Jahrzehnten als beliebte Informationsdrehscheibe für internationale Geheimdienste. Am Montag flog ein russischer Spion in Wien auf. Er ist kein Einzelfall.

Spätestens seit dem Filmklassiker "Der dritte Mann" (1949) genießt die Donaumetropole Wien den Ruf als Dreh- und Angelpunkt internationaler Geheimdienste und Spione. Dieses Klischee nährt sich seit Jahrzehnten mit immer wieder neuen Fällen - deren Verlauf und Ausgang an Brutalität allerdings zunahmen. Trauriger Höhepunkt war wohl der Mord am 43-jährigen "Martin B." Der Internet-Blogger galt als Kritiker des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow. Am 4. Juli 2020 wurde B. in Gerasdorf bei Wien mit sechs Schüssen regelrecht hingerichtet. Der Täter kam ...