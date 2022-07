Spitälern geht das Blut aus: Bundesregierung ruft zum Blutspenden auf

Die Lagerbestände beim Roten Kreuz sind so niedrig wie seit 25 Jahren nicht mehr. Wenn sich die Situation nicht ändert, besteht die Gefahr, dass Operationen verschoben werden müssen. Am Sonntag rief die Bundesregierung daher die Bevölkerung dazu auf, dringend Blut zu spenden.

"Die Situation ist dramatisch, in unseren Spitälern gehen die Blutkonserven zur Neige. Ich bitte eindringlich darum: Nehmen Sie sich die Zeit, gehen Sie Blutspenden und retten Sie damit das Leben eines Mitmenschen." Mit diesem Appell wandte sich Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag an die Österreicher.

"Jetzt sind wir alle gefordert: Alle, die können, möchten wir aufrufen, ihre Blutspende dem Österreichischen Roten Kreuz zur Verfügung zu stellen", ergänzte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Das Österreichische Rote Kreuz biete dafür ...