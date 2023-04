Spitzenkoch Reinhard Gerer ist tot: Ein Nachruf auf Österreichs ersten Vier-Hauben-Koch

Reinhard Gerer starb eine Woche vor seinem 70. Geburtstag. Von seiner Kreativität profitieren die heimischen Köche noch heute - er selbst starb in ärgster finanzieller Not.

Wer Reinhard Gerer kannte, der erinnert sich, wie er in seiner Küche im Wiener Restaurant Korso werkte. Ruhelos, rastlos - immer mit einem neugierigen, wachen Blick für das Wesentliche. So beschreiben ihn seine ehemaligen Mitarbeiter. Er war der erste Koch Österreichs, der vom Gault Millau mit vier Hauben ausgezeichnet wurde. Und das in einem Restaurant, das innenarchitektonisch der Bar in der unsinkbaren Titanic nachempfunden war. Der legendäre Dampfer scheiterte an einem Eisberg. Viele seiner Weggefährten sagen, dass Gerer an seinem ausgelassenen Lebensstil scheiterte, den er selbst eher als lebenslustig beschrieb. Man traf ihn selten ohne ein Glas Wein in der Hand. Das war die Zeit der vier großen Betriebe von Gerer, Jörg Wörther, den Brüdern Obauer und Johanna Maier. Sie hatten die Schulen von Küchenlegenden wie Eckart Witzigmann, den Brüdern Troisgros, Heinz Winkler und Dieter Müller besucht - allesamt Zeugen einer mittlerweile vergangenen Zeit.



Jeder Gast kannte das Gericht auf dem Teller

Gerer erinnerte dabei eher an Karl Eschlböck. Dieser war der erste Drei-Hauben-Koch Österreichs. Was die beiden von den meisten anderen Spitzenköchen unterschied, war die Tatsache, dass jeder Gast das Gericht kannte, das auf dem Teller lag. "Das waren Gerichte wie Lamm mit Kartoffelpüree, welches er mit Rosmarin, Thymian und sehr viel Butter aromatisierte", erinnert sich der Salzburger Koch Roland Essl, der für Gerer im Korso als Souschef arbeitete. Einzigartig habe seine Küche etwa auch gemacht, dass er keine Scheu hatte, als Amuse-Gueule, also als "Gruß aus der Küche", ein raffiniertes Erdäpfelgulasch zu servieren. Ein Gericht, das seine betuchte Kundschaft nie im Leben bestellt hätte - dann aber davon nicht mehr die Finger lassen konnte. "Gerer wollte wie Eschlböck, dass seine Gerichte verstanden werden. Für ihn war Essen wie ein Theater", erinnert sich Essl. "Ein Stück ergibt für den Zuschauer keinen Sinn, wenn er es nicht versteht. Beim Essen ist es genauso."



Nächste Station: Palazzo

Diese Einstellung führte ihn schnurstracks zu seinem nächsten Projekt. Das war das Wiener Gourmettheater Palazzo, das er mit seinem ehemaligen Schüler Toni Mörwald leitete. Mit seiner Mischung aus Haute Cuisine, Akrobatik, Comedy und Musik lockte er bis zum Jahr 2013 Hunderttausende Besucherinnen und Besucher zu seinen Shows. Das Nachfolgeprojekt Teatro scheitere allerdings krachend. Gerer wurde zunehmend verbittert und fühlte sich von Gourmets auch immer mehr missverstanden. Schon vor 20 Jahren machte er deshalb Werbung für Katzenfutter. Seine Tierliebe gipfelte schließlich in der Produktion von höchstwertigem Hundefutter. Wobei er die Beobachter seiner Karriere immer mehr an einen Satz von Franz von Assisi erinnerte. Dieser sagte: "Wenn der Mensch vom Menschen enttäuscht ist, wendet er sich den Tieren zu." Seine Hündin Shiva verwöhnte er bis zuletzt kulinarisch, wenngleich auch dieser Idee kein wirtschaftlicher Erfolg mehr beschieden war.

Seinen Schülern und Gästen wird Gerer stets in würdiger Erinnerung bleiben.