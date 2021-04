Spitzenpolitik gedenkt am Freitag der Corona-Toten

Die heimische Spitzenpolitik gedenkt am Freitagvormittag in einem gemeinsamen Akt der Toten der Corona-Pandemie. Ab 10 Uhr wird sich u.a. die Regierungsspitze sowie das Nationalratspräsidium in der Aula der Wissenschaften in Wien zu einem gemeinsamen Gedenken einfinden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) werden Reden halten, gab das Kanzleramt gegenüber der APA bekannt.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Gedenkakt: Van der Bellen und Kurz werden Reden halten