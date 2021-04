SPÖ-Chefin Rendi-Wagner erhielt erste Corona-Impfung

Pamela Rendi-Wagner ist am Donnerstag gegen Covid-19 geimpft worden. Die SPÖ-Chefin erhielt ihre erste Teilimpfung im Rahmen des Impfprogramms der Ärztekammer. "Damit kann ich im Mai in den Impfstraßen mitarbeiten, wenn große Liefermengen kommen", erklärte die SPÖ-Chefin via Twitter.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Rendi-Wagner erhielt Corona-Impfung