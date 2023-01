SPÖ für Arzneiproduktion in Europa und vollere Krisenlager

Wegen des Engpasses bei bestimmten Medikamenten, hat die SPÖ am Montag Forderungen für eine künftige Verhinderung ähnlicher Situationen erhoben. Die Produktion müsse zurück nach Europa geholt und das nationale Krisenlager mit definierten Medikamenten gefüllt werden. "Wer in Europa verkaufen will, muss auch in Europa produzieren", verlangte SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher. Mehr als 530 Medikamente seien in Österreich aktuell "nicht" oder nur "eingeschränkt verfügbar".

SN/APA/THEMENBILD/HANS PUNZ Mehr als 530 Arzneien aktuell "nicht" oder "eingeschränkt verfügbar"