SPÖ für Gratis-Mittagessen in Kindergarten und Pflichtschule

SPÖ-Chef Andreas Babler hat am Mittwoch eine kostenlose gesunde, warme Mahlzeit für alle Kinder in Kindergärten und Pflichtschulen (Volks-, Mittel- und Sonderschule, AHS-Unterstufe) gefordert. "Wir wollen, dass unsere Kinder gesund aufwachsen und Schulen auch ein Ort der Ernährungsbildung sind", so Babler in einer Aussendung. Von der Maßnahme würden eine Million Kinder profitieren, die Kosten von 900 Mio. Euro solle man durch Wiedereinführung von Konzernsteuern finanzieren.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Babler fordert nach dem Gratis-Schulbuch das Gratis-Mittagessen