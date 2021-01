SPÖ kritisiert im Nationalrat "Impf-Chaos"

Der SPÖ geht es mit dem Impfen gegen Corona zu langsam. In einer Sondersitzung des Nationalrats heute, Mittwoch, will SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in einer "Dringlichen Anfrage" Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) auffordern, das "Impf-Chaos und Schneckentempo" zu beenden. Eingebracht wird die Anfrage bereits um 7.30 Uhr, debattiert dann ab 10.30 Uhr.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Rendi-Wagner beklagt das "Schneckentempo" bei den Covid-Impfungen