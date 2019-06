SPÖ kündigte Antrag für generelles Rauchverbot an

Die SPÖ hat am Sonntag angekündigt, im Nationalrat eine Mehrheit für ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie finden zu wollen. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner werde daher im Juni-Plenum einen entsprechenden Antrag einbringen, der bereits am 26.6. im Gesundheitsausschuss behandelt werden und im Juli im Parlament beschlossen werden könnte.

SN/APA/LUKAS HUTER SPÖ-Chefin Rendi-Wagner will eine Mehrheit finden