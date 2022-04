SPÖ OÖ lässt erstmals ihre Mitglieder den Parteichef wählen

Die SPÖ Oberösterreich wird als erste Landespartei ihren künftigen Chef in einer Urabstimmung wählen. Der Vorstand hat am Montag einstimmig den entsprechenden Beschluss gefasst. Aber nicht nur über den Parteivorsitz, auch über die Schwerpunkte der kommenden Jahre werde es ein Mitgliedervotum geben, kündigte der geschäftsführende Parteichef Michael Lindner in einer Pressekonferenz an.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCH Lindner für mehr Mitbestimmungsrechte für SPÖ OÖ Basis