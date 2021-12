SPÖ und FPÖ kritisieren Nehammer nach Antrittsinterviews

Nach dem Reigen von Antrittsinterviews von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat ihn die FPÖ am Montag aufgefordert, umgehend die Pläne für die Impfpflicht in Österreich einzustampfen sowie den Lockdown für Ungeimpfte zu beenden, wenn er glaubwürdig auf ein Miteinander in der Gesellschaft in Österreich setzen wolle. Die SPÖ ortete beim Kanzler "erschreckende Inhaltslosigkeit".

SN/APA/PULS 4/CHRIS GLANZL Nehammer-Aussagen für Opposition unbefriedigend