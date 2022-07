SPÖ vehement gegen Quarantäne-Aus

Die offenbar bevorstehende Aufhebung der Corona-Quarantäne lässt in der SPÖ die Alarmglocken läuten. Gesundheitssprecher Philip Kucher sprach am Freitag in einer Aussendung von einem gefährlichen und unverantwortlichen Spiel der Regierung. Ein Quarantäne-Aus für Infizierte könnte das Gesundheitswesen wieder an seine Grenzen bringen. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sprach gegenüber der APA von einer Selbstaufgabe des Gesundheitsministeriums.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Wieder einmal nicht einer Corona-Meinung