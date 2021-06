SPÖ vermisst "Grüne Politik" in der Regierung

Die SPÖ ortet bei den Grünen zahlreiche klimapolitische Baustellen. In den Bereichen, die für grüne Wähler wichtig sind, sei enttäuschend wenig weiter gegangen. "Die Grünen sind in die Regierung eingetreten mit dem Versprechen, in der Umwelt- und in der Klimapolitik substanzielle Fortschritte zu erzielen. Von diesem Versprechen ist wenig übrig", kritisiert SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried gegenüber der APA. Als Beispiel nennt er unter anderem die Öko-Steuerreform.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Leichtfried sieht kaum Fortschritt an "klimapolitischen Baustellen"