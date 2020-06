Turnlehrer sind jetzt allerdings schon in der Betreuung der Kinder eingeteilt, die an diesem Tag keinen Unterricht haben.

Die Vorarlberger machen den Anfang. Die Kinder im Ländle gehen als Erste ohne Schutzmaske in die Schule. In Vorarlberg ist der Pfingstdienstag im Gegensatz zum Rest von Österreich nicht schulfrei. Dass die Schutzmaßnahmen wegen der Coronapandemie in Österreich schneller zurückgenommen ...