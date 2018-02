Sportschützen nach Explosion auf Schießplatz in Lebensgefahr

In einem Munitionslager eines Schießplatzes im Bezirk Vöcklabruck hat es am Donnerstagvormittag eine Explosion gegeben. Laut Polizei Oberösterreich wurden dabei zwei Sportschützen lebensgefährlich verletzt. Mitglieder des Sondereinsatzkommandos Cobra, darunter auch ein ausgebildete Notfallsanitäter, hatten unter Einsatz ihres Lebens die beiden Männer aus dem brennenden Schießkanal gezogen.

Die Cobra-Mannschaft war am Donnerstag zufällig zu dem Zeitpunkt in der Anlage, als das Unglück passierte. Weitere Detonationen seien nicht auszuschließen, hieß es.

Ein Brand in einem Schießkanal dürfte offenbar eine Kettenreaktion von Munitionsverpuffungen in der Schießanlage des oberösterreichischen Landesjagdverbandes ausgelöst haben, teilte die Polizei mit. Mit der Suche nach der Brandursache könne derzeit noch nicht begonnen werden, da es immer noch zu kleineren Explosionen komme.

Der von der Explosion betroffene Schießpark "Salzkammergut"-Viecht" ist eine Anlage des OÖ-Landesjagdverbandes. Er befindet sich in der Gemeinde Desselbrunn. Dort werden neben der Ausbildung von Jägern und Sportschützen auch Übungsmöglichkeiten geboten sowie Wettbewerbe abgewickelt.

Die Anlage bietet Wurfscheiben-Parcours mit Zielen am Boden - beispielsweise Hasenscheiben - oder mit fliegenden Zielscheiben, die Enten darstellen sollen, sowie Schießkanäle für Lang- und Kurzwaffen. In den Langwaffenkanälen mit jeweils 100 Metern Länge werden unter anderem auch Prüfungen im Rahmen der Jägerausbildung sowie das Einschießen von Gewehren durchgeführt. In den Kurzwaffenkanälen kann unter anderem für die Ausbildung von Personen mit Waffenbesitzkarten oder den Waffenführerschein auf bis zu 25 Meter geschossen werden.

SN/apa/fotokerschi.at Rauch über einem Gebäude nachdem es in einem Munitionslager eines privaten Schießplatzes im Bezirk Vöcklabruck am Donnerstag, 1. Februar 2018, zu einer Explosion gekommen war. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

(APA)