Sprachprüfungen im Visier

Beim Österreichischen Integrationsfonds werden jeden Monat rund 200 Verdachtsfälle darauf überprüft, ob bei Sprachprüfungen geschummelt wurde, um Missbrauch zu verhindern.

Der Betrugsskandal um eine aus Nigeria stammende Gruppe in Graz brachte die seit 2017 gesetzlich vorgesehenen Deutschprüfungen für Zuzügler aus Drittstaaten ins Gespräch. Wie berichtet, stellte die Polizei bei der "Operation Sudoku" fest, dass von 523 Sprachprüfungen, die nigerianische Staatsbürger in drei Jahren absolviert hatten, bei 184 Fällen falsche Kandidaten angetreten sind. Auf diese Weise sollen Sozialleistungen in Höhe eines sechsstelligen Eurobetrags erschlichen worden sein. Vier Leute sitzen in Untersuchungshaft. Die Kandidaten, die Landsleute mit gefälschten Pässen zu Prüfungen schickten, ...