Springtamarin-Affe im Haus des Meeres geboren

Jedes Jahr, ungefähr selben Zeit, wird im Haus des Meeres in Wien ein putziger, schwarzer Babyaffe geboren. So auch vor wenigen Wochen, ob der kleine Springtamarin ein Männchen oder Weibchen ist, ist noch unklar, weshalb es noch keinen Namen hat. Selten macht er auch schon eigenständige Ausflüge - aber nur ganz kurz, hieß es am Mittwoch.