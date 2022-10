Sprit ist an der Autobahn derzeit kaum teurer als abseits davon

Die Treibstoffpreise an Autobahntankstellen sind derzeit nicht viel höher als abseits der Hauptrouten. Experten sehen dafür Gründe sowohl im Inland als auch im Ausland.

An Österreichs Autobahnen ist derzeit ein interessantes Phänomen zu beobachten. Obwohl die Treibstoffpreise wegen der neuen CO2-Besteuerung seit Oktober nochmals gestiegen sind, ist der Abstand zu den stets noch teureren Autobahntankstellen sogar eher geschrumpft. In den vergangenen Wochen sank die Differenz teilweise auf 15 bis 20 Cent pro Liter, während der Unterschied sonst oft 40 und mehr Cent pro Liter betragen hatte. Am Dienstag, vier Tage nach Einführung der CO2-Bepreisung, übersprang der Dieselpreis die Marke von 2 Euro pro Liter ...