Spurenauswertung nach Tod 52-Jähriger in Amstetten im Gange

Nach dem gewaltsamen Tod einer 52-jährigen Oberösterreicherin in Greinsfurth in der Bezirksstadt Amstetten sind die Ermittler damit beschäftigt, sichergestellte Spuren auszuwerten. Erste Einvernahmen seien bereits durchgeführt worden. Einen Verdächtigen gebe es noch nicht: "Es gibt noch keinen Ermittlungsansatz gegen eine bestimmte Person", sagte Polizei-Sprecher Heinz Holub am Donnerstag zur APA.

SN/APA (LPD Niederösterreich)/UNBEK Das Auto der Getöteten