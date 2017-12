St. Johann/Tirol: 16-Jähriger starb durch Stromschlag am Bahnhof

Ein tragischer Unfall hat sich in der Nacht auf Donnerstag am Bahnhof in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ereignet. Ein 16-jähriger Deutscher kletterte auf einen abgestellten Güterwaggon und bewarf von dort aus seine am Bahnsteig auf einer Bank sitzende Freundin mit Schneebällen. Dabei kam er der 15.000 Volt führenden Oberleitung zu nahe und erlitt laut Polizei einen tödlichen Stromschlag.

SN/APA (Zoom.Tirol)/ZOOM.TIROL 16-Jähriger war auf Güterwaggon geklettert