Staat schränkt Pkw-Lenker nur selten ein

Das Gesetz sieht Möglichkeiten vor, den Führerschein bei mangelnder Verkehrstauglichkeit einzuschränken. Die Bezirkshauptmannschaften machen davon nur ganz selten Gebrauch.

Gesundheitstests für Ältere im Straßenverkehr sind für die Politik ein Tabuthema. Auto und Führerscheinbesitz seien vor allem in Landregionen eng mit Lebensqualität, Unabhängigkeit und der Teilnahme am sozialen Leben verbunden, wird argumentiert. Für regelmäßige Eignungstests auf die Fahrtauglichkeit oder eine Befristung des Führerscheins ab einer bestimmten Altersgrenze fehlt in Österreich parteiübergreifend der politische Wille.

Allerdings sieht das Führerscheingesetz jetzt schon zahlreiche Möglichkeiten vor, bei Lenkern, die eine Gefahr für die Sicherheit im Straßenverkehr darstellen, Einschränkungen vorzunehmen. In Form ...