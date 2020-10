Staatsanwaltschaften ermitteln nach Unfällen mit Touristen

Nach dem tödlichen Unglück eines vierjährigen Mädchens in Niederösterreich ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den betroffenen Bürgermeister. Was tat sich nach ähnlichen Unfällen?

Nachdem eine Vierjährige am Samstag im Mendlingtal in Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs) von einer vom Sturm entwurzelten Fichte erschlagen worden ist, hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten Ermittlungen aufgenommen. Gerichtet seien sie gegen den Göstlinger Bürgermeister Friedrich Fahrnberger (ÖVP) und einen Gemeindemitarbeiter, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Leopold Bien, am Montag zur APA. Geprüft werde, ob jemand wegen Fahrlässigkeit für das Unglück verantwortlich gemacht werden könne.

Im Fokus der Ermittlungen steht die Freigabe der Erlebniswelt am Samstag ...