Krieg und Terror, Gewalt und Unterdrückung, Zensur und Demonstrationsverbot. Wie die Menschenrechte mit Füßen getreten werden und warum sie für uns so selbstverständlich sind.

Vor nicht allzu langer Zeit stand ich bei einem Menschenrechtsprogramm an der Universität Wien mit Heba, einer Palästinenserin, am Fenster eines Seminarraums. Wir blickten hinüber zum Schottenring mit seinem Menschengewimmel: "Heba", klagte der Journalist aus dem Westen, "why do people down there know so little about human rights?" - Wieso wissen der Mann, die Frau auf der Straße so wenig über Menschenrechte? Die Kollegin mit ihren vielleicht 23 Jahren war schon so viel weiser: "Don't you understand, Michael", antwortete sie (frei ...