Staatspreise für ehrenamtliches Engagement erstmals vergeben

Am Montagabend sind in Wien erstmals Staatspreise für freiwilliges und ehrenamtliches Engagement verliehen worden. In zwei der fünf Kategorien setzten sich Projekte gegen Gewalt an Frauen und Mädchen durch. Im Bereich "Innovation" gewann die Initiative SToP - Stadtteile ohne Partnergewalt vom Verein Autonome Frauenhäuser in Österreich, in der Kategorie "Partizipation" das Projekt STAR*K - Sensibilisierung gegen Gewalt an Frauen und Mädchen von der Caritas der Erzdiözese Wien.

BILD: SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Zwei Projekte gegen Gewalt an Frauen ausgezeichnet