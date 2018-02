Staatsspitze feiert Opernball mit vielen Promis

"Alles Walzer!": Zum 62. Mal geht am Donnerstag in der Staatsoper der Wiener Opernball über die Bühne. Die österreichische Staatsspitze wird durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vertreten, der heuer sein Debüt auf dem Fest begeht. Auch der Boulevard ist stark vertreten: So besuchen die US-Schauspielerinnen Melanie Griffith und Lily James das Fest.

SN/APA (Archiv/HERBERT NEUBAUER)