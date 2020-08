Sie treten kaum noch öffentlich in Erscheinung, außer bei Gerichtsprozessen. Dennoch steigt die Zahl der Staatsverweigerer.

Die Präsidentin des selbst ernannten "Staatenbund Österreich" stand am Donnerstag abermals in Graz vor Gericht. Die Frau, die im Jänner 2019 wegen Hochverrats vor dem Richter stand, soll sich bei der Verlegung in eine andere Zelle derart gewehrt haben, dass ...