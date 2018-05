"Staatsverweigerer-Schulen" werden immer beliebter

Die Zahl jener Kinder, die von ihren Eltern zum häuslichen Unterricht angemeldet werden, steigt. Viele von ihnen kommen in umstrittenen Lerngruppen unter.

Immer mehr Eltern melden ihre Kinder vom öffentlichen Schulbetrieb ab, um sie - offiziell - zu Hause zu unterrichten. Im Schuljahr 2012/13 waren es in ganz Österreich 1828 Kinder. Im Schuljahr 2017/18 bereits 2320. Außer in der Steiermark, die einen Rückgang von 404 auf 370 verzeichnete, gab es teils deutliche Zuwächse bei den Abmeldungen. In Niederösterreich stieg die Zahl von 358 auf 548. In Salzburg wurden 2012/13 84 Kinder zu Hause unterrichtet, 2017/18 waren es 115. Die Zahlen stammen aus dem Bildungsministerium, das auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen geantwortet hat.