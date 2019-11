Dem Verfassungsschutz sind 3000 Staatsverweigerer bekannt. Doch die Zahl jener, die demokratiefeindlichen Verschwörungstheorien anhängen, ist um ein Vielfaches höher.

Der 25. Jänner 2019 gilt in der Staatsverweigererszene als Zäsur. An diesem Tag wurde die Gründerin des "Staatenbunds Österreich" in Graz zu 14 Jahren Haft verurteilt. Seine 1782 Mitglieder hatten mit einem Schlag ihre Anführerin verloren. Seither ist es ruhig ...