Stadt Wien warnt vor Fake-News-Flugblättern

Die Wiener Magistratsdirektion hat am Donnerstag eine Warnung vor Flugblättern in täuschend ähnlichem Corporate-Design der Stadt Wien ausgegeben. Dabei handelt es sich um Wien Flugblätter die vorgeben, die Stadt Wien würde per Los Anrainerparkpickerl wegfallen lassen wollen, um so eine Reduktion des motorisierten Verkehrs in der Stadt zu erzielen. Dies sei jedoch frei erfunden, hieß es von der Stadt in einer Aussendung. Es müsse niemand um sein Parkpickerl fürchten.

(S E R V I C E - https://www.wien.gv.at/medien/fake-news/)