Die Ausgangsbeschränkungen in Österreich gelten für mindestens eine Woche. Bereits zuvor sind viele Menschen, die in Wien leben, aber aus den Bundesländern stammen, in ihre Heimat zurückgekehrt. Warum es auf dem Land sicherer erscheint.

SN/auguste lange, adobe stock Viele Österreicherinnen und Österreicher flüchten zu Zeiten der Coronakrise zurück in die ländliche Heimat.