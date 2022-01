Stadtstraße-Protestcamp in der Nacht doch nicht geräumt

Gerüchte über eine polizeiliche Räumung des Wiener Stadtstraßen-Protestlagers in der Donaustadt in der Nacht auf Freitag haben sich nicht bewahrheitet. Am Vortag habe es Hinweise gegeben, dass das Lager geräumt werden soll. Doch die Polizei tauchte in der Nacht nicht bei den Besetzern des Baustellenareals bei der Hausfeldstraße auf, informierte die Umweltschutzorganisation Global 2000.

SN/APA/PFARRHOFER/HERBERT PFARRHOFE Die Demonstrierenden bereiten sich auf eine Räumung des Camps vor